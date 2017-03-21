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Новости Нижнего Тагила

Набор в школу юнг на курс 2017 года начался в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 марта 2017, 14:00Добавить новость
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Уже четвертый год желающие юные жители Нижнего Тагила смогут обучаться азам морского дела совершенно бесплатно.

В 2017 году школа юнг для обучения азам морского дела и искусству управления парусной яхтой объявляет набор мальчиков и девочек в возрасте 9-12 лет.

 

Мы ждем смелых ребят, которые любят ветер, море, приключения, дружбу. Юные курсанты изучат базовый теоретический курс по основам морского дела (устройство яхты, основные морские термины, знания о ветрах и управлении парусом) и освоят практические навыки (вязание морских узлов, вооружение яхты, хождение под парусом). В нашей школе юнг есть дополнительные предметы - стрельба из лука, основы туристических и походных навыков и другое), -- сообщил журналистам TagilCity.ru организатор школы – Дмитрий Винокуров.


По информации организаторов школы, курсанты получат возможность участвовать в ежегодном летнем индейском лагере.

 

Воспитательная система тагильской школы юнг построена на принципах педагогики В.П. Крапивина - взаимовыручка и уважение, старший помогает младшему, общее интересное дело, разновозрастной коллектив другое, -- рассказал журналистам TagilCity.ru организатор.

 

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В конце курса юнги сдают теоретические и практические зачеты и проходят посвящение. Юнги, успешно окончившие курс школы, получают право участвовать в парусных гонках и продолжать заниматься в парусной секции.

Первые теоретические занятия школы юнг Нижнего Тагила состоятся 5 апреля в 17:00.

 

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С середины мая три раза в неделю на водно-спортивной базе «Спартак» (ул. Береговая-Ударная, 1) будут проходить практические занятия. Организаторы уточняют, что все занятия для детей в школе юнг - бесплатны. 

Для участия необходимо направить заявку на адрес электронной почты: familycentre@mail.ru. По словам организаторов, каждый, кто подаст заявку, будет приглашен на личное собеседование (вместе с родителями) с инструкторами школы.

 

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Фотографии школы юнг Нижнего Тагила.

 

Организаторами школы юнг в Нижнем Тагиле выступают Свердловская региональная общественная организация «Город добрых людей» и команда инструкторов РВО «Лоцманы». При поддержке парусной секции водно-спортивной базы «Спартак».

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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