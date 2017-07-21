Бивень и осколки черепа мамонта найдены под поселком Коуровка Свердловской области (ФОТО)

На Среднем Урале садоводы случайно нашли древние останки мамонта.

На дачном участке под поселком Кауровка жители Свердловской области обнаружили важную историческую находку.





Когда они копали яму под овощи, то на глубине 1,5-2 метра наткнулись, как они предположили, на кусок дерева.



Оказалось, что это – бивень и осколки черепа мамонта. Фотографии были высланы палеонтологу Антону Кузьмину. Вот что он рассказал:





Это однозначно мамонт. Сохранность оставляет желать лучшего, но как научное открытие – это великолепно. В основном на Урале были единичные находки осколков костей, а здесь могут быть целые фрагменты – бивень и осколки черепа.



На дачный участок приехали специалисты. Садовые работы были остановлены на время, пока ученые не сделают на месте свою работу.





Фото: Е1.RU





А вот что рассказал старший научный сотрудник Института экологий растений и животных УрО РАН Павел Косинцев:



