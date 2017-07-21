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Новости Нижнего Тагила

Бивень и осколки черепа мамонта найдены под поселком Коуровка Свердловской области (ФОТО)

21 июля 2017, 17:15Добавить новость
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На Среднем Урале садоводы случайно нашли древние останки мамонта. 

На дачном участке под поселком Кауровка жители Свердловской области обнаружили важную историческую находку.

Когда они копали яму под овощи, то на глубине 1,5-2 метра наткнулись, как они предположили, на кусок дерева.

Оказалось, что это – бивень и осколки черепа мамонта. Фотографии были высланы палеонтологу Антону Кузьмину. Вот что он рассказал: 

Это однозначно мамонт. Сохранность оставляет желать лучшего, но как научное открытие – это великолепно. В основном на Урале были единичные находки осколков костей, а здесь могут быть целые фрагменты – бивень и осколки черепа.


На дачный участок приехали специалисты. Садовые работы были остановлены на время, пока ученые не сделают на месте свою работу.

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Фото: Е1.RU

А вот что рассказал старший научный сотрудник Института экологий растений и животных УрО РАН Павел Косинцев:

Это несомненно мамонт. Его возраст больше 10 000 лет. Такие находки для Свердловской области не редки, но обычно их делают возле рек – вода вымывает кости. Так случайно наткнуться на кости на дачном участке – это редкость.

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