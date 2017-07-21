Почти миллион рублей заплатит житель Екатеринбурга за использование «пиратской» копии Windows и 1С

Жителя Свердловской области оштрафовали за использование «пиратской» копии Windows и 1С.

Как пишет «Новый День» жителя Екатеринбурга в 2016 году привлекли к ответственности за нарушение авторских прав. Он использовал не лицензионные версии Windows и 1С.





Правообладатели программ потребовали от мужчины досудебную компенсацию в размере 50 000 рублей. Он отказался, и они обратились с иском в суд.





Мужчине назначили наказание, которое он отбыл. Однако истцы потребовали возмещения убытков. В итоге суд принял решение взыскать с екатеринбуржца 887 725 рублей.





Мужчина собирается продолжить отстаивать свои права, так как софт, которым он пользовался, был снят с продажи еще в 2011 году и не может так дорого стоить.