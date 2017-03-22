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Молодой учёный из Екатеринбурга получил 20 тысяч долларов от Microsoft

22 марта 2017, 08:10Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,студенты,наука,молодой ученый,ученые,Интеллект
Молодой учёный из Екатеринбурга выиграл грант от Microsoft на 20 тысяч долларов. Дмитрий Усталов из Института математики и механики представил свой проект о создании искусственного интеллекта.

Полученный грант представляет собой не деньги, а мощное оборудование, с помощью которого молодой ученый и его руководитель продвинутся в своей научной деятельности. Дмитрий специализируется на компьютерной лингвистике и работает над словарем, который позволит компьютеру распознавать тексты и создавать связи между смыслом слов. В 2017 году ученые намерены закончить один из этапов проекта.

 

Проект будет полезен для учёных, которые работают над созданием искусственного интеллекта. Можно привести пример с новостями, их нужно группировать по темам. Всё это можно делать автоматически. Или использовать для создания реферата по ключевым словам, которые написаны в одном абзаце. На английском много словарей, которые могут обрабатывать связи между словами, а на русском языке в открытом доступе их нет. Поэтому важно создавать такие ресурсы, тогда будут компании, которые смогут использовать их для интеллектуальных проектов, -- рассказал учёный E1.ru.

 

В 2016 году Дмитрий Усталов получил премию от губернатора в размере 200 тысяч рублей в числе молодых ученых региона.

© TagilCity.ru
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