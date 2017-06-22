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Новости Нижнего Тагила

Роскомнадзор заблокировал Google в России из-за ссылки на подозрительный сайт

22 июня 2017, 18:55Добавить новость
Россия,интернет,сбой,сайт,google,система,ограничение

Сегодня у некоторых пользователей оказался заблокирован Google. Он был внесен в список запрещенных сайтов.

Запись об ограничении появилась лишь на некоторое время. Однако это вызвало немалое беспокойство людей, работа которых связана с поиском информации и интернетом.

У меня не открывался Google. Сначала я подумала, что проблемы у провайдера, но знакомые сказали мне, что столкнулись с этой же проблемой. Вскоре все восстановили, -- рассказала TagilCity тагильчанка Юлия.


Оказалось, что виной всему был сбой в системе, и Роскомнадзор осуществил блокировку из-за ссылки на подозрительный сайт.

© TagilCity.ru
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Комментарии (1)
DeathSaler 22.06.2017 19:08:06 #
а мы с 404-х ржем. у них одноглазники вырубили - а у нас гугл забанили)))
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