Школьник из Качканара продемонстрировал Путину наноспутник на встрече в «Сириусе»

Изобретение создаётся командой разработчиков для исследования космической погоды. Главное преимущество перед другими подобными спутниками отечественного производства – его вес. Килограмм против 1,3 килограмма – для космоса достаточно существенная разница.



Школьник рассказал президенту, что в космос устройство обязательно будет запущено, если этому поспособствует Роскосмос, пишет Znak.com.





Президент отметил, что решение об отправке в космос будет приниматься наверняка по итогам конкурса. Поэтому, он сказал, что ребятам придется его выиграть. Разработчики сообщили, что готовы к этому.