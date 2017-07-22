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Новости Нижнего Тагила

Школьник из Качканара продемонстрировал Путину наноспутник на встрече в «Сириусе»

22 июля 2017, 10:00Добавить новость
погода,Путин,Россия,Свердловская область,школа,школьники,Сириус,Качканар,космос,наука,роскосмос
Накануне на встрече в центре «Сириус» с президентом РФ школьник из Качканара Свердловской области показал Владимиру Путину наноспутник.

Изобретение создаётся командой разработчиков для исследования космической погоды. Главное преимущество перед другими подобными спутниками отечественного производства – его вес. Килограмм против 1,3 килограмма – для космоса достаточно существенная разница.

Школьник рассказал президенту, что в космос устройство обязательно будет запущено, если этому поспособствует Роскосмос, пишет Znak.com.

Президент отметил, что решение об отправке в космос будет приниматься наверняка по итогам конкурса. Поэтому, он сказал, что ребятам придется его выиграть. Разработчики сообщили, что готовы к этому.

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