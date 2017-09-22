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Новости Нижнего Тагила

13 квантов появятся в Нижнем Тагиле в рамках создания детского технопарка «Кванториум»

22 сентября 2017, 12:40Добавить новость
дети,Нижний Тагил,Кванториум,технопарк,наука,образование,техника

В Нижнем Тагиле в администрации города обсудили дорожную карту создания детского технопарка «Кванториум».

Согласно проекту, в городе появятся 13 квантов, в том числе и на базе градообразующих предприятий.

Планируется создать 13 квантов по различным направлениям науки и техники, среди них: робототехника, машиностроение, химические и био-технологии и др.

Центральная площадка расположится на ГГМ, на территории бывшего училища №135.

Первые кванты должны появиться уже в 2018 году в рамках проекта моногород, пишут «Все новости».  

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