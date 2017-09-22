13 квантов появятся в Нижнем Тагиле в рамках создания детского технопарка «Кванториум»

В Нижнем Тагиле в администрации города обсудили дорожную карту создания детского технопарка «Кванториум».

Согласно проекту, в городе появятся 13 квантов, в том числе и на базе градообразующих предприятий.





Планируется создать 13 квантов по различным направлениям науки и техники, среди них: робототехника, машиностроение, химические и био-технологии и др.





Центральная площадка расположится на ГГМ, на территории бывшего училища №135.





Первые кванты должны появиться уже в 2018 году в рамках проекта моногород, пишут «Все новости».