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Новости Нижнего Тагила

Тагильская школьница стала самой умной девушкой России (ФОТО)

22 сентября 2017, 20:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле прошло интеллектуальное соревнование по квизу среди юниоров. Самой умной школьницей России признана тагильчанка.

16 сентября в десятках городов по всему земному шару прошел первый мировой чемпионат по квизу – интеллектуально-развлекательной викторине без подготовки. В нем приняли участие подростки от 14 до 18 лет из 15 стран мира, чемпионат проводился на 6 языках.

 

В Нижнем Тагиле соревновательной площадкой стала Центральная городская библиотека. Свои интеллектуальные способности продемонстрировали 33 юных тагильчанина. По результатам чемпионата самой умной девушкой в России признана ученица гимназии № 18 Валерия Евтехова, которая правильно ответила на 68 вопросов квиза.

 

В тагильском турнире победу одержал Вячеслав Калашников, учащийся школы № 32. Валерия Евтехова заняла второе место, на третьем оказался Артём Иванцов из гимназии № 18. Всего в чемпионате приняли участие 600 человек по всему миру, пишет информационное агентство «Все новости».

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Фото: информационное агентство «Все новости»

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