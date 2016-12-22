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Финляндия станет первой страной, с которой Россия наладит беспилотные автоперевозки

22 декабря 2016, 19:45Добавить новость
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Россия и Финляндия договорились между собой о создании инфраструктуры для беспилотного движения между странами по транспортному коридору Хельсинки–Москва–Санкт-Петербург, сообщает газета «Известия»

Минтранс России и транспортное агентство Финляндии начали работу над проектом, который предусматривает между странами движение транспорта без водителей. В ближайшем будущем начнутся тестирование технологий беспилотного транспорта.

Уже существует договор между Росавтодором и федеральным транспортным агентством Финляндии об обмене информации. Согласно ему, пользователи смогут получать информацию о ситуации на дорогах и метеосводку. С помощью этой информации беспилотники будут совершать свои рейсы.

Специалисты рассчитали формулу, которая вполне оправдана применительно к беспилотным транспортным средствам – 90:60:30. Это означает, что при переходе на беспилотный автотранспорт количество ДТП может уменьшиться на 90%, нагрузка на автотрассу – на 60%, количество вредных выбросов в атмосферу – на 30%. 

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