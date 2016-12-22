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Подготовка к паводку 2017 года началась в администрации Нижнего Тагила (ФОТО)

22 декабря 2016, 18:10Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Носов,чиновники,мэр,паводок,подготовка,подрядчик
Ещё не закончился даже первый месяц зимы, а в администрации Нижнего Тагила уже начали подготовку к весеннему паводку. Количество выпавшего в этом году снега добавляет этому вопросу особую остроту и актуальность.

Паводок 2016 года выдался для Нижнего Тагила довольно сложным. Весной затапливалась одна из востребованных автомобилистами городских улиц, пострадали многие садоводческие товарищества. Мэр Сергей Носов напомнил своим подчинённым об этих событиях и потребовал от них уже сейчас начать подготовку к паводку 2017 года:

 

Снега много. И его будет ещё больше. Это, конечно, ещё ничего не значит, все зависит от того, какая будет весна. Если враз потеплеет, это будет тихий ужас. Паводок этого года покажется детским утренником. С учетом обилия снега надо начинать продумывать ситуацию и готовиться к возможным паводкам 2017 года, -- сказал мэр 22 декабря на совещании в администрации.

 

По мнению градоначальника, наиболее острой проблема выражена у защитной стенки на заводе-музее.

 

Если представить такое обилие снега и резкое потепление, получится, что завод-музей смоет.

 

Чтобы этого не произошло, необходимо в ближайшее время начать процедуру поиска подрядчиков для проведения подготовительных работ. Подобная процедура занимает, как правило, никак не меньше месяца. И то без учета времени на подготовку необходимой документации:

 

С учетом продолжительности процедуры подбора подрядчиков, времени остаётся очень мало. А с учётом погоды — вообще нет, -- предупредил мэр городских чиновников.

 

администрация,город,Нижний Тагил,Носов,чиновники,мэр,паводок,подготовка,подрядчик
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
guest 22.12.2016 18:14:11 #
едой запасайтесь год голодной лошади
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