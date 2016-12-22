Подготовка к паводку 2017 года началась в администрации Нижнего Тагила (ФОТО)

Паводок 2016 года выдался для Нижнего Тагила довольно сложным. Весной затапливалась одна из востребованных автомобилистами городских улиц, пострадали многие садоводческие товарищества. Мэр Сергей Носов напомнил своим подчинённым об этих событиях и потребовал от них уже сейчас начать подготовку к паводку 2017 года:

Снега много. И его будет ещё больше. Это, конечно, ещё ничего не значит, все зависит от того, какая будет весна. Если враз потеплеет, это будет тихий ужас. Паводок этого года покажется детским утренником. С учетом обилия снега надо начинать продумывать ситуацию и готовиться к возможным паводкам 2017 года, -- сказал мэр 22 декабря на совещании в администрации.

По мнению градоначальника, наиболее острой проблема выражена у защитной стенки на заводе-музее.

Если представить такое обилие снега и резкое потепление, получится, что завод-музей смоет.

Чтобы этого не произошло, необходимо в ближайшее время начать процедуру поиска подрядчиков для проведения подготовительных работ. Подобная процедура занимает, как правило, никак не меньше месяца. И то без учета времени на подготовку необходимой документации: