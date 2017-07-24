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Новости Нижнего Тагила

Пользователи Google Play по всему миру страдают от нового вируса (ФОТО)

24 июля 2017, 10:30Добавить новость
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Сотни приложений в Google Play, которым пользуются поклонники телефонов на платформе Андроид, оказались заражены вирусом.

Как сообщает Лайф, троян BankBot крадет данные с банковских карт пользователей приложений, а так же получает возможность управления смартфоном.

Наибольшее количество пострадавших пока зарегистрировано в США и Великобритании. Опасность вируса состоит в том, что он удаляет иконку после установки и остается невидимым для владельца гаджета, при этом, продолжая работать в фоновом режиме.

При входе пользователем в приложения банков, вирус подменяет истинное окно своим собственным, копируя оригинал. Тем самым, получая доступ к виртуальному банку пользователя.

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Примеры подмены окон/Лайф

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