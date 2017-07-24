Пользователи Google Play по всему миру страдают от нового вируса (ФОТО)

Сотни приложений в Google Play, которым пользуются поклонники телефонов на платформе Андроид, оказались заражены вирусом.

Как сообщает Лайф, троян BankBot крадет данные с банковских карт пользователей приложений, а так же получает возможность управления смартфоном.





Наибольшее количество пострадавших пока зарегистрировано в США и Великобритании. Опасность вируса состоит в том, что он удаляет иконку после установки и остается невидимым для владельца гаджета, при этом, продолжая работать в фоновом режиме.





При входе пользователем в приложения банков, вирус подменяет истинное окно своим собственным, копируя оригинал. Тем самым, получая доступ к виртуальному банку пользователя.





Примеры подмены окон/Лайф