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Клиенты российских банков будут распознаваться по сетчатке глаза

24 августа 2017, 20:05Добавить новость
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Распознавание личности клиента банков в России будет осуществляться по сетчатке глаза.

В 2018 году в банках начнет внедряться новый способ распознавания клиентов. Идентификация будет производиться по сетчатке глаза.

Такое сканирование станет доступным в отделениях крупнейших кредитных организаций, на некоторых моделях мобильных устройств, в банкоматах. Также оно будет использоваться в качестве дополнительного средства безопасности при доступе к сейфовой ячейке и для подтверждения крупных платежей.

Распознавание по сетчатке глаза гораздо надежнее и точнее, чем метод аутентификации по отпечаткам пальцев, лицу, голосу. Хотя, как считают специалисты, внедрение данного способа является дорогостоящим и сложным, сообщает газета «Известия»

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