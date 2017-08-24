Клиенты российских банков будут распознаваться по сетчатке глаза

Распознавание личности клиента банков в России будет осуществляться по сетчатке глаза.

В 2018 году в банках начнет внедряться новый способ распознавания клиентов. Идентификация будет производиться по сетчатке глаза.





Такое сканирование станет доступным в отделениях крупнейших кредитных организаций, на некоторых моделях мобильных устройств, в банкоматах. Также оно будет использоваться в качестве дополнительного средства безопасности при доступе к сейфовой ячейке и для подтверждения крупных платежей.





Распознавание по сетчатке глаза гораздо надежнее и точнее, чем метод аутентификации по отпечаткам пальцев, лицу, голосу. Хотя, как считают специалисты, внедрение данного способа является дорогостоящим и сложным, сообщает газета «Известия».