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Новости Нижнего Тагила

Космический мусор будет включен в каталог объектов на орбите Земли

25 августа 2017, 20:00Добавить новость
безопасность,проверка,Россия,экология,космос,контроль,земля
Мировые космические державы разработают каталог, в котором будет содержаться информация обо всех объектах околоземной орбиты.

Состояние космической орбиты ежегодно ухудшается. Этому способствует увеличение количества отработанных ступеней ракет и отслуживших свой срок космических аппаратов. В начале 2016 года на орбите числилось 17 000 объектов, из них только 1 300 – действующие аппараты. Остальное – космический мусор.

Космические державы задумались о создании международной системы обмена информацией о состоянии околоземной орбиты. Она поможет избежать столкновения космических аппаратов с мусором. Для глобального мониторинга в России будут разработаны новые оптико-электронные устройства и специальное программное оборудование.

 

В связи с актуальностью проблемы «Роскосмос» продолжает разработку программ, которые помогли бы в обнаружении и устранении космического мусора с орбиты. Вторая фаза программы будет завершена к 2025 году, и начнется третья фаза, сообщает газета «Известия»

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