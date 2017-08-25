Космический мусор будет включен в каталог объектов на орбите Земли

Состояние космической орбиты ежегодно ухудшается. Этому способствует увеличение количества отработанных ступеней ракет и отслуживших свой срок космических аппаратов. В начале 2016 года на орбите числилось 17 000 объектов, из них только 1 300 – действующие аппараты. Остальное – космический мусор.



Космические державы задумались о создании международной системы обмена информацией о состоянии околоземной орбиты. Она поможет избежать столкновения космических аппаратов с мусором. Для глобального мониторинга в России будут разработаны новые оптико-электронные устройства и специальное программное оборудование.

В связи с актуальностью проблемы «Роскосмос» продолжает разработку программ, которые помогли бы в обнаружении и устранении космического мусора с орбиты. Вторая фаза программы будет завершена к 2025 году, и начнется третья фаза, сообщает газета «Известия».