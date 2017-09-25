Продажи нового iPhone 8 провалились по всему миру

Жители Лондона купили всего 8 телефонов, Сиднея – 30, Сингапура – 50.



Согласно подсчётам, компания лишилась 43 млрд долларов в первую неделю продаж по всему миру.



Эксперты уверены, что поклонники не интересуются новой моделью, поскольку она значительно не отличается от старой версии.



На российских прилавках iPhone 8 появится 29 сентября. Скорее всего, уверены эксперты, россияне также не создадут особого ажиотажа по этому поводу, пишет Ura.ru.