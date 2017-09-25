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Новости Нижнего Тагила

Продажи нового iPhone 8 провалились по всему миру

25 сентября 2017, 09:30Добавить новость
Россия,айфон,СМИ,продажа,пользователи,техника,смартфоны
Мировые СМИ сообщают о провале кампании по продажам нового iPhone 8. Впервые поклонники бренда не дежурили у магазинов в ожидании первых покупок.

Жители Лондона купили всего 8 телефонов, Сиднея – 30, Сингапура – 50.

Согласно подсчётам, компания лишилась 43 млрд долларов в первую неделю продаж по всему миру.

Эксперты уверены, что поклонники не интересуются новой моделью, поскольку она значительно не отличается от старой версии.

На российских прилавках iPhone 8 появится 29 сентября. Скорее всего, уверены эксперты, россияне также не создадут особого ажиотажа по этому поводу, пишет Ura.ru.

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