Студенты Нижнетагильского медколледжа обсудили интернет-безопасность (ФОТО)

а повестке дня – б

Для студентов эта тема наиболее актуальна, поскольку в своих курсовых работах, дипломах им зачастую приходится использовать чужую интеллектуальную собственность. Также для любого пользователя сети важно заботиться о защите персональных данных.



Посетители Центральной библиотеки имеют возможность получать доступ к порталу государственных услуг, системе ГАРАНТ, библиотекам в электронном доступе «ЛитРес», «Президентской библиотеке» и многому другому.



Также поговорили присутствующие и о социальных сетях, где пользователи рискуют получать фейковые новости, а также терять персональные данные.





Фото: Центральная библиотека города