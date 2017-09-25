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Новости Нижнего Тагила

Студенты Нижнетагильского медколледжа обсудили интернет-безопасность (ФОТО)

25 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на минувшей неделе студенты медколледжа получили знания по праву на информацию. На повестке дня – безопасность данных в интернете. Познавательная лекция состоялась в Центральной городской библиотеке.

Для студентов эта тема наиболее актуальна, поскольку в своих курсовых работах, дипломах им зачастую приходится использовать чужую интеллектуальную собственность. Также для любого пользователя сети важно заботиться о защите персональных данных.

Посетители Центральной библиотеки имеют возможность получать доступ к порталу государственных услуг, системе ГАРАНТ, библиотекам в электронном доступе «ЛитРес», «Президентской библиотеке» и многому другому.

Также поговорили присутствующие и о социальных сетях, где пользователи рискуют получать фейковые новости, а также терять персональные данные.

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Фото: Центральная библиотека города
 
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