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Новости Нижнего Тагила

Американская компания вживит сотрудникам микрочипы для пропуска на работу и покупки еды

26 июля 2017, 08:00Добавить новость
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В США глава технологической компании Three Square Market Тодд Уэстби сделал заявление о том, что сотрудникам организации под кожу будут внедрены чипы.

Он пояснил, что чип будет использоваться вместо пропуска на работу, а также для покупки еды. Определить местоположение по нему будет нельзя, поскольку он считывается только на расстоянии 15 сантиметров.

Чип представляет собой устройство размером с рисовое зерно, он вживляется между большим и указательным пальцем.

Стоит отметить, что компания TSM применит этот опыт в Америке впервые. Ранее 150 чипов были внедрены сотрудникам одной из компаний в Швеции. 


Операция стоимостью 300$ будет проводиться на добровольной основе. Однако уже сейчас 50 из 85-ти сотрудников дали согласие на вживление, передает ТАСС.

Директор TSM уверен, что подобное нововведение будет способствовать инновационному росту. Также он планирует внедрить чипы членам своей семьи.

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