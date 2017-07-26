Американская компания вживит сотрудникам микрочипы для пропуска на работу и покупки еды

Он пояснил, что чип будет использоваться вместо пропуска на работу, а также для покупки еды. Определить местоположение по нему будет нельзя, поскольку он считывается только на расстоянии 15 сантиметров.



Чип представляет собой устройство размером с рисовое зерно, он вживляется между большим и указательным пальцем.



Стоит отметить, что компания TSM применит этот опыт в Америке впервые. Ранее 150 чипов были внедрены сотрудникам одной из компаний в Швеции.



Операция стоимостью 300$ будет проводиться на добровольной основе. Однако уже сейчас 50 из 85-ти сотрудников дали согласие на вживление, передает ТАСС.





Директор TSM уверен, что подобное нововведение будет способствовать инновационному росту. Также он планирует внедрить чипы членам своей семьи.