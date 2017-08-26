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Новости Нижнего Тагила

Больница в селе Позариха Свердловской области первой получила доступ к высокоскоростному интернету по ВОЛС

26 августа 2017, 12:40Добавить новость
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Свердловская область успешно справляется с реализацией программы подключения медучреждений к скоростному интернету. Такую задачу поставил Президент России в своем Послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года. 

В 2017 году на Среднем Урале 390 поликлиник и больниц подключатся по ВОЛС к интернету, скорость которого составляет 100 Мбит/сек. Первыми доступ в сеть по волоконно-оптическим линиям связи получили сотрудники Каменской центральной районной больницы, расположенной в 103 км от Екатеринбурга в селе Позариха.

О важности наличия высокоскоростного интернета в медучреждениях высказался министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров:

Качественная и бесперебойная связь необходима для оказания современных медицинских услуг, в том числе с использованием систем электронного документооборота и телемедицины. Волоконно-оптические линии связи позволят не только гарантировать постоянное скоростное соединение, но и внедрять в медицинских учреждениях современные технологические решения, в том числе различное цифровое диагностическое оборудование. Дело в том, что сейчас государство обеспечивает связь в населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек. А программа скоростной связи в больницы предполагает строительство телекоммуникационных магистралей в малые города и села с населением от 500 человек.

 
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