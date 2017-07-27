Инновация в ЖКХ Нижнего Тагила позволяет возвращать часть платежей (ФОТО)

Уже третий год в Нижнем Тагиле работает инновационная система, которая только на 70 школах и садиках экономит более 1,5 млн рублей в год. Теперь утепление фасадов, окон и ремонты проводятся не за счёт самих объектов, а «Тепловыми сетями» на сэкономленные средства. То же самое планируется ввести и в жилых домах. Тогда часть платежей будет возвращаться жителям обратно деньгами и дополнительными услугами.

Внедрение энергосберегающих технологий

Модернизации

Наладки инженерных систем

Эти меры дают нам экономию средств для того, чтобы снять с людей дополнительные расходы на утепление. Раньше за новые окна, утепление дверей и фасадов, обслуживание приборов учёта платил сам Заказчик , -- объяснил результативность инноваций директор МУП «НТТС» Андрей Обельчак.

Качество услуг ЖКХ при этом повышается. Каким образом?

Это делается через утепление, чтобы объект потреблял меньше тепла. Сейчас ставим датчики температуры в помещениях. Например, когда в сентябре жара и работают батареи - все открывают окна. Когда стоят датчики, система автоматически включает и отключает отопление по необходимости. Собственно на этом и экономим, -- рассказал редакции TagilCity.ru ведущий специалист по проекту «Энергосервис» на предприятии «НТТС» Суворов Максим Юрьевич.



Кроме автоматического поддержания комфортной температуры в помещении, «НТТС» взяли на себя ещё и контроль над состоянием приборов учёта.

Раньше при поломке прибора за его замену платил сам Заказчик – школа, детский сад или жители. Каждый из таких приборов стоит около 20 тыс. Теперь меняем сами. Проверку приборов в специальной лаборатории Екатеринбурга тоже делал Заказчик, а сейчас – «НТТС», -- пояснил Максим Юрьевич.



В 2015 году 80% приборов не работало, теперь они восстановлены полностью. К ним добавили систему удалённого доступа и сейчас узнать о неисправности можно не после ежемесячной проверки, а сразу же.

Модем каждые полчаса присылает, сколько зашло воды на объект, какой она температуры, есть ли неисправности. Мы следим за этим постоянно, не выходя с работы. Эта информация доступна и самим объектам, которые мы обслуживаем, -- подтвердил специалист по проекту «Энергосервис» на предприятии «НТТС».



Такая практика энергосервисных контрактов была введена 2 года назад директором МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андреем Обельчаком. За 2 года уже получилась серьёзная экономия. На эти деньги в детские сады устанавливают 100 пластиковых окон. Уже утепляются фасады и оконные проёмы в школах и садиках.

С 60 окнами уже определились куда поставить, до конца года поставим ещё 40. Мы уменьшаем потребление тепловой энергии, соответственно, уменьшается счёт за коммунальные услуги предприятий. Сэкономленная сумма идёт на энергосервисные мероприятия для школ и садиков, а часть её возвращается Заказчику, -- поделился нововведением директор МУП «НТТС» Андрей Обельчак.

Глубоко убыточное 2 года назад предприятие теперь имеет ресурсы для аварийно-ремонтных работ.

Начался процесс утепления межоконных блоков, межпанельных швов и запасных выходов 1 этажа детского сада №173.

Утепление отливов окон, входных групп и межплиточных швов 1 этажа детского сада №197.

Утепление 1 этажа школы №50: оконные блоки, межпанельные швы, запасные выходы.

Утепление 1 этажа детского сада №28.

Силами сотрудников МУП «НТТС» произведены работы по утеплению 1 этажа: произведены работы по герметизации межпанельных швов, утеплению входных групп запасных выходов.

Замена старых радиаторов в школе №50.

Замена теплоузла в детском саду №66 для приведения к нормативной температуре: откачка воды из подвала, установке нового насоса, запорной арматуры, электромагнитного клапана и фильтра жёсткой очистки.

Замена главного теплоузла в детском саду №197 для приведения температуры помещений в зимний период к норме: врезали новый насос, установили запорную арматуру, установили электромагнитный клапан и фильтр жёсткой очистки.

Кто должен заплатить за умное ЖКХ или что мешает Нижнему Тагилу стать городом будущего?