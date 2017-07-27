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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту россиянин был задержан в Греции

27 июля 2017, 08:00Добавить новость
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В Греции задержали жителя России, который подозревается в отмывании крупной суммы денег с помощью криптовалюты. Посольство страны информацию о его аресте подтвердило.

Им оказался Александр Винник, 38-летний россиянин. Известно, что с 2011 года он является руководителем преступной организации, которая основала сайт для совершения электронных преступлений. Специалисты называют его одним из самых важных сайтов в этой сфере.

Александр Винник обвиняется в отмывании $4 млрд посредством обмена биткоинов

Винник переехал в Грецию с семьёй, однако находился под наблюдением властей штата Калифорния, которые накануне сообщили о его местоположении полиции Греции, передает NTV.

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