Подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту россиянин был задержан в Греции

В Греции задержали жителя России, который подозревается в отмывании крупной суммы денег с помощью криптовалюты. Посольство страны информацию о его аресте подтвердило.
Им оказался Александр Винник, 38-летний россиянин. Известно, что с 2011 года он является руководителем преступной организации, которая основала сайт для совершения электронных преступлений. Специалисты называют его одним из самых важных сайтов в этой сфере.
Александр Винник обвиняется в отмывании $4 млрд посредством обмена биткоинов.
Винник переехал в Грецию с семьёй, однако находился под наблюдением властей штата Калифорния, которые накануне сообщили о его местоположении полиции Греции, передает NTV.