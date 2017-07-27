Подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту россиянин был задержан в Греции

Им оказался Александр Винник, 38-летний россиянин. Известно, что с 2011 года он является руководителем преступной организации, которая основала сайт для совершения электронных преступлений. Специалисты называют его одним из самых важных сайтов в этой сфере.



Александр Винник обвиняется в отмывании $4 млрд посредством обмена биткоинов.



Винник переехал в Грецию с семьёй, однако находился под наблюдением властей штата Калифорния, которые накануне сообщили о его местоположении полиции Греции, передает NTV.