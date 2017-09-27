Доступ к инфраструктуре собственника кабельной канализации в Нижнем Тагиле открыт для провайдеров на контрактной основе

Операторам связи Нижнего Тагила предоставляется доступ к кабельной канализации собственника на условиях контрактирования. Условия для размещения своих сетей в инфраструктуре «Ростелекома» приемлемы и едины для всех. Перенос кабелей связи с опор освещения способствует реализации городской программы «Светлый город».

Операторы связи Нижнего Тагила могут использовать технологические ресурсы «Ростелекома» на контрактной основе. Сюда относится размещение оборудования, организация соединения оборудования, размещение кабелей связи в кабельной канализации. Помимо операторов связи комплекс ресурсов предоставляется государственным структурам и корпоративным клиентам.





Линии спецсвязи, размещенные в системе «Ростелекома», обеспечивают безопасность жителей города. Именно поэтому наличие в кабельной канализации компании несанкционированно размещенных линий связи может представлять опасность для населения и повлечь за собой ослабление оперативного реагирования во внештатных ситуациях. Также незаконное размещение линии связи может привести к перебоям в работе интернет и телевидения абонентам компаний, которые законно размещают сети и оборудование в инфраструктуре «Ростелекома».





В Нижнем Тагиле были построены 18 км линий в Дзержинском районе, что увеличило емкость кабельной канализации. Это способствует реализации муниципальной программы «Светлый город». Основная задача программы - перенос кабелей связи с опор освещения в подземные коммуникации для сохранности линий от природных и техногенных факторов и изменений городского ландшафта.

Также в Свердловской области и Нижнем Тагиле продолжается инвентаризация всего комплекса системы кабельной канализации. Инвентаризация необходима для выявления и исключения незаконного размещения линий других операторов в кабельной канализации компании, которая обладает документально оформленными правами собственности на сети кабельной канализации с 1993 года.

Позиция «Ростелекома» предельно четкая: в кабельной канализации «Ростелекома» не останется незаконно размещенных сетей связи. Время, когда некоторые провайдеры позволяли, по сути, паразитировать на «Ростелекоме», окончательно и бесповоротно ушло, -- сообщил начальник станционного цеха ПАО «Ростелеком» в Нижнем Тагиле Алексей Мокеров.

Обо всех отключениях несанкционированных линий, если таковые выявляются в ходе инвентаризации, операторов связи заблаговременно уведомляют об отключениях. «Зеленый коридор», действовавший в 2016 году, позволял провайдерам заключить контракт и надлежащим образом оформить незаконное ранее размещение. Многие операторы связи Нижнего Тагила тогда перешли на контрактную основу и теперь законно размещают свои линии в кабельной канализации «Ростелекома». Для сторонних провайдеров предоставляются единые для всех условия размещения и аренды сетей.





Мы сделали переоценку своих затрат на осуществление деятельности связанной с Правилами недискриминационного доступа. «Ростелеком» предоставляет единые для всех условия по размещению. Расчеты и новые тарифы своевременно направлены в ФАС России, -- рассказал Алексей Мокеров.