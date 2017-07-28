Качество ремонтов в школах Нижнего Тагила будет проверено перед учебным годом

Подготовка школ к учебному году продолжается в Нижнем Тагиле. Сергей Носов пообещал сравнить уже принятые образовательные учреждения с ещё не принятыми.

26 школ уже сдано, ещё 60 только представлены межведомственной комиссии.

Мы планируем объезд по тем школам, которые уже приняты, начнём с них. И по тем школам, которые не приняты. Сравним насколько сильно они друг от друга отличаются, -- пообещал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.



Представители Управления образования отметили, что в некоторых школах ремонтные работы ещё не завершены. На завершение ремонтов в образовательных учреждениях города остаётся месяц.