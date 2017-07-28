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Новости Нижнего Тагила

Роспотребнадзор разработал новую методику ускоренного выявления ГМО в продукции

28 июля 2017, 17:35Добавить новость
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При помощи усовершенствования системы Роспотребнадзор сможет ускорить анализ большого объема пищевой продукции на ГМО.

Роспотребнадзор усилил контроль за ГМО с помощью новой методики. Она позволит одномоментно проверять несколько линий продукта.

Ранее было доступно определение ГМО только в рамках одной линии, сообщает газета «Известия».

Сейчас за меньший срок будет возможно проверить большее число продуктов на ГМО. Повышение скорости анализа поможет охватить для исследования сразу несколько направлений.  

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