Роспотребнадзор разработал новую методику ускоренного выявления ГМО в продукции

При помощи усовершенствования системы Роспотребнадзор сможет ускорить анализ большого объема пищевой продукции на ГМО.

Роспотребнадзор усилил контроль за ГМО с помощью новой методики. Она позволит одномоментно проверять несколько линий продукта.



Ранее было доступно определение ГМО только в рамках одной линии, сообщает газета «Известия».





Сейчас за меньший срок будет возможно проверить большее число продуктов на ГМО. Повышение скорости анализа поможет охватить для исследования сразу несколько направлений.