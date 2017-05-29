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Новости Нижнего Тагила

Студенты и преподаватели из разных городов России приняли участие в научной конференции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 мая 2017, 07:00Добавить новость
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Накануне в стенах Нижнетагильского технологического института - филиала Уральского Федерального университета состоялась ежегодная международная научная конференция школьников и студентов «Молодёжь и наука». Это уже третье по счёту мероприятие за последние годы.

В конференции приняли участие более 200 школьников, студентов и аспирантов, а также сотрудников и преподавателей учреждений образования России – из Новосибирской, Томской областей, Крыма, Казахстана и Белоруссии. Кроме того, для выступлений были приглашены представители промышленных предприятий.

В рамках научного мероприятия раскрывались многие отрасли науки: и совпадающие с направлениями вуза, и гуманитарные.

 

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Фото: Валерия Лошкарёва


Интересно, что во время конференции в здании НТИ (филиал) УрФУ состоялся третий чемпионат города по промышленной автоматизации.

Конференция каждый год увеличивает свои масштабы. Своим присутствием нас почтили школьники, студенты и коллеги из Казахстана, а также из других регионов России. В этом году «Молодежь и наука» значительно «помолодела» по сравнению с прошлыми годами, так как в ней массово приняли участие учащиеся старших классов из школ Нижнего Тагила и близлежащих городов. Это, несомненно, работает в плюс конференции, так как мы предоставляем трибуну для будущего нашего региона, для наших потенциальных абитуриентов, -- поделился впечатлениями директор НТИ (филиала) УрФУ Владислав Потанин.

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