Студенты и преподаватели из разных городов России приняли участие в научной конференции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В конференции приняли участие более 200 школьников, студентов и аспирантов, а также сотрудников и преподавателей учреждений образования России – из Новосибирской, Томской областей, Крыма, Казахстана и Белоруссии. Кроме того, для выступлений были приглашены представители промышленных предприятий.



В рамках научного мероприятия раскрывались многие отрасли науки: и совпадающие с направлениями вуза, и гуманитарные.

Фото: Валерия Лошкарёва



Интересно, что во время конференции в здании НТИ (филиал) УрФУ состоялся третий чемпионат города по промышленной автоматизации.



