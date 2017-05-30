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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские выпускники сдали первые два экзамена в рамках ЕГЭ: серьезных нарушений выявлено не было

30 мая 2017, 14:40Добавить новость
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Первые экзамены в рамках ЕГЭ прошли в Нижнем Тагиле без серьезных нарушений.

Нижнетагильские выпускники 2017 года сдали первые два экзамена – по географии и информатике. Члены государственной экзаменационной комиссии и представители регионального министерства образования не выявили серьезных сбоев во время проведения экзаменов.

Удаленных с ЕГЭ не было. Случаев утечки контрольно-измерительных материалов также зарегистрировано не было. Результаты выполненных работ нынешние выпускники узнают в срок не позднее 14 июня.

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