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Новости Нижнего Тагила

1 миллион рублей заплатит соцсеть ВКонтакте разработчикам на Хакатон-2017

30 августа 2017, 21:50Добавить новость
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Социальная сеть ВКонтакте принимает заявки на мероприятие для разработчиков Хакатон-2017. В нынешнем сезоне соревнование станет один из самых крупных в стране. За главный приз – 1 миллион рублей – будут бороться 100 команд из более 300 программистов, дизайнеров и других специалистов.

Три дня участникам будет дано на решение задач по пяти сферам – финтех, культура, благотворительность, инфраструктурные проекты и медиа. Заявки принимаются в сообществе Хакатона ВК.

Кураторы соревнования Хакатон – разработчики ВКонтакте, представители ЮНЕСКО, Тинькофф Банка, Selectel, Третьяковской галереи и других организаций. Пользователи соцсети смогут следить за Хакатоном в онлайн режиме. 

 

Нам важно поддерживать и стимулировать молодых разработчиков и делать вклад в создание хороших продуктов, делающих жизнь людей проще и удобнее. И в этом году мы выводим эту поддержку на новый уровень и, в том числе, обновляем Хакатон: рекордный призовой фонд, рекордное количество участников и совершенно новая концепция мероприятия. Мы впервые пригласили крупные компании и медиа стать кураторами направлений – разработчики смогут использовать не только инструменты VK, но и технические возможности наших партнёров, -- Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте.

 

Впервые Хакатон состоялся два года назад. В нем участие приняли более 66 команд. В Санкт-Петербурге разработчики ежегодно соревнуются в международном чемпионате VK Cup.

 
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