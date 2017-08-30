1 миллион рублей заплатит соцсеть ВКонтакте разработчикам на Хакатон-2017

Три дня участникам будет дано на решение задач по пяти сферам – финтех, культура, благотворительность, инфраструктурные проекты и медиа. Заявки принимаются в сообществе Хакатона ВК.



Кураторы соревнования Хакатон – разработчики ВКонтакте, представители ЮНЕСКО, Тинькофф Банка, Selectel, Третьяковской галереи и других организаций. Пользователи соцсети смогут следить за Хакатоном в онлайн режиме.

Нам важно поддерживать и стимулировать молодых разработчиков и делать вклад в создание хороших продуктов, делающих жизнь людей проще и удобнее. И в этом году мы выводим эту поддержку на новый уровень и, в том числе, обновляем Хакатон: рекордный призовой фонд, рекордное количество участников и совершенно новая концепция мероприятия. Мы впервые пригласили крупные компании и медиа стать кураторами направлений – разработчики смогут использовать не только инструменты VK, но и технические возможности наших партнёров, -- Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте.

Впервые Хакатон состоялся два года назад. В нем участие приняли более 66 команд. В Санкт-Петербурге разработчики ежегодно соревнуются в международном чемпионате VK Cup.