12 школ Свердловской области попали в список лучших учебных заведений России

В список вошли 200 лучших школ и лицеев из 33 регионов страны, включая Свердловскую область.

Так, в списке присутствует 12 школ из уральского региона. При этом одно из учебных заведений Екатеринбурга попало в топ-10 - это СУНЦ Уральского федерального университета.

Помимо образовательных учреждений Свердловской области, в топ-10 попали учебные заведения Москвы, Петербурга, Томской и Новосибирской областей.

Лидером списка стал лицей №1580 при МГТУ им. Баумана, пишет газета «Известия».

Напомним, что в августе были выбраны лучшие школы и детские сады Нижнего Тагила.