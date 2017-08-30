12 школ Свердловской области попали в список лучших учебных заведений России

В рейтинг лучших учебных заведений страны попали 12 школ Свердловской области.
В список вошли 200 лучших школ и лицеев из 33 регионов страны, включая Свердловскую область.
Так, в списке присутствует 12 школ из уральского региона. При этом одно из учебных заведений Екатеринбурга попало в топ-10 - это СУНЦ Уральского федерального университета.
Помимо образовательных учреждений Свердловской области, в топ-10 попали учебные заведения Москвы, Петербурга, Томской и Новосибирской областей.
Лидером списка стал лицей №1580 при МГТУ им. Баумана, пишет газета «Известия».
Напомним, что в августе были выбраны лучшие школы и детские сады Нижнего Тагила.