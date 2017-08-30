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Новости Нижнего Тагила

12 школ Свердловской области попали в список лучших учебных заведений России

30 августа 2017, 14:35Добавить новость
Россия,Свердловская область,учебные заведения,школы,лицеи,рейтинг,топ-10
В рейтинг лучших учебных заведений страны попали 12 школ Свердловской области.

В список вошли 200 лучших школ и лицеев из 33 регионов страны, включая Свердловскую область.

 

Так, в списке присутствует 12 школ из уральского региона. При этом одно из учебных заведений Екатеринбурга попало в топ-10 - это СУНЦ Уральского федерального университета.

 

Помимо образовательных учреждений Свердловской области, в топ-10 попали учебные заведения Москвы, Петербурга, Томской и Новосибирской областей.

 

Лидером списка стал лицей №1580 при МГТУ им. Баумана, пишет газета «Известия».

 

Напомним, что в августе были выбраны лучшие школы и детские сады Нижнего Тагила.

 

 
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