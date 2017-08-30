Департамент информатизации и связи появился в Свердловской области

Функции, которые ранее выполнял минтранс Свердловской области, делегированы новому департаменту.

По инициативе губернатора Свердловской области в регионе организован новый департамент. Он призван решать вопросы по информатизации и связи, а также регулировать деятельность многофункциональных центров. Указ о внедрении департамента был подписан 25 августа.





Министерство займется развитием информационных технологий, реализацией электронных услуг для населения и проведет масштабную работу по цифровизации. Ранее эту деятельность осуществляло министерство транспорта и связи. Теперь после выделения новой структуры оно переименовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства, пишет Е1.