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Новости Нижнего Тагила

Департамент информатизации и связи появился в Свердловской области

30 августа 2017, 11:05Добавить новость
закон,интернет,сайт,Свердловская область,департамент,Минтранс,связь,информация

Функции, которые ранее выполнял минтранс Свердловской области, делегированы новому департаменту.

По инициативе губернатора Свердловской области в регионе организован новый департамент. Он призван решать вопросы по информатизации и связи, а также регулировать деятельность многофункциональных центров. Указ о внедрении департамента был подписан 25 августа.

Министерство займется развитием информационных технологий, реализацией электронных услуг для населения и проведет масштабную работу по цифровизации. Ранее эту деятельность осуществляло министерство транспорта и связи. Теперь после выделения новой структуры оно переименовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства, пишет Е1.

 
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