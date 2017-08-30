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Новости Нижнего Тагила

Лучшие школы и детские сады города названы в Нижнем Тагиле

30 августа 2017, 13:45Добавить новость
Нижний Тагил,ГДДЮТ,ддют,Дом детского творчества,образование,школы,детские сады,конкурс,день города

За день до празднования Дня города каждый год в Нижнем Тагиле проходит конкурс среди учебных образовательных учреждений.

Так, призовые места среди детских садов получили: первое место – детский сад №192, второе место – детсад №7, а третье получил детский сад №64.

 

Лучшими школами в этом году стали: первое место – школа №55, второе место - № 45 и третье – школа № 64.

 

А среди учреждений дополнительного образования лучшими стали: первое место – ГДДЮТ, второе – ДДЮТ и третье место – Дом детского творчества Ленинского района, пишет «Тагильский Рабочий».

 

 
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