Нижнетагильский Уралвагонзавод дополнил регистр производства еще одной разработкой УКБВ

Нижнетагильская научно-производственная корпорация УВЗ расширяет ассортимент сертифицированной продукции. В номенклатурном списке появился новый аппарат класса ТЗ, который будет устанавливаться при перевозке опасных грузов.

Разработка конструкторского бюро вагоностроения нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» - поглощающий эластомерный аппарат АГЭ-120-УВЗ - получила сертификат. Изделие полностью соответствует техническим требованиям безопасности.





Данный аппарат рассчитан на установку в грузовых вагонах-цистернах, которые осуществляют перевозку особо опасных грузов по железной дороге.





Разработчиком АГЭ-120-УВЗ является УКБВ, изготовлением занимается нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод». Технические условия для данного проекта проходили согласование при участии экспертов из России, Казахстана, Украины, а также представителей РЖД и самого Уральского КБ вагоностроения.