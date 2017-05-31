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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский Уралвагонзавод дополнил регистр производства еще одной разработкой УКБВ

31 мая 2017, 11:25Добавить новость
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Нижнетагильская научно-производственная корпорация УВЗ расширяет ассортимент сертифицированной продукции. В номенклатурном списке появился новый аппарат класса ТЗ, который будет устанавливаться при перевозке опасных грузов. 

Разработка конструкторского бюро вагоностроения нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» - поглощающий эластомерный аппарат АГЭ-120-УВЗ - получила сертификат. Изделие полностью соответствует техническим требованиям безопасности.

Данный аппарат рассчитан на установку в грузовых вагонах-цистернах, которые осуществляют перевозку особо опасных грузов по железной дороге.

Разработчиком АГЭ-120-УВЗ является УКБВ, изготовлением занимается нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод». Технические условия для данного проекта проходили согласование при участии экспертов из России, Казахстана, Украины, а также представителей РЖД и самого Уральского КБ вагоностроения.

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Уралвагонзавод (УВЗ)
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