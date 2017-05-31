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Новости Нижнего Тагила

Обязательная проверка отпечатков пальцев может появиться на границах России

31 мая 2017, 13:45Добавить новость
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Новые мобильные устройства появятся в пунктах проверки документов на границах России. 

Для повышения надежности контроля виз и паспортов на границах РФ будут проверяться и отпечатки пальцев. Минкомсвязи разработало программное обеспечение, помогающее осуществлять оперативный контроль паспортно-визовых документов нового образца.

Новая концепция пограничного контроля в настоящее время согласовывается с заинтересованными органами власти, об этом сообщает газета «Известия». Следует отметить, что данные мобильные устройства будут использоваться только во временных пунктах проверки документов. 

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