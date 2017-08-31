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Новости Нижнего Тагила

Блогеры получат инструменты для продвижения видео в социальной сети «Одноклассники»

31 августа 2017, 00:25Добавить новость
деньги,сайт,видео,социальная сеть,одноклассники,трансляция,блог
Инструменты для продвижения видео и прямых трансляций тестирует социальная сеть «Одноклассники». Контент блогеров теперь будет попадать в ленту пользователей.

Продвижение авторского контента и прямых трансляций теперь станет доступным для блогеров российского интернета. Социальная сеть «Одноклассники» тестирует промо-инструменты, которые позволят встраивать видеоконтент в ленту пользователей сервиса. Чуть позже станет возможным настраивать таргетинг для продвижения.

 

Одноклассники и раньше продвигали авторский контент, однако новые инструменты позволят автоматизировать набор подписчиков для новых блогеров. Таким образом, создатели контента смогут максимально быстро найти свою аудиторию в соцсети, а позже начать зарабатывать на партнерской программе за счет показа видеорекламы., -- комментирует директор по продукту «Видео» и OK Live в Одноклассниках Марина Краснова.

 

Вся необходимая информация по работе новых инструментов продвижения будет доступна в разделе «Помощь». Здесь блогеры смогут найти интересующие их вопросы по ведению и монетизации видеоблога. Само продвижение будет происходить уже автоматически.

 

 

 
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