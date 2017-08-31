Соцсеть «ВКонтакте» запускает VK Admin для мобильного управления сообществами

Администраторы групп в социальной сети «ВКонтакте» теперь могут оперативно управлять сообществами с мобильного устройства.

Соцсеть «ВКонтакте» запускает VK Admin – систему, которая поможет администраторам сообществ всегда находиться на связи со своими подписчиками. Приложение позволяет принимать сообщения из групп и отвечать на них на мобильном устройстве.





Система уже работает на смартфонах с операционными системами iOS и Android. Она может переключаться между большим количеством сообществ и мгновенно присылает оповещения о сообщениях от пользователей.





Для версии на iOS разработчики подготовят набор шаблонов с наиболее часто употребляемыми фразами для оперативного ответа. Приложение на Android уже сейчас имеет расширенный функционал, позволяющий отслеживать статистику, снимать и назначать администраторов, редактировать товары и менять визуальное оформление группы.