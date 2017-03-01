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Новости Нижнего Тагила

«Черные» лесорубы получили от 2 до 3 лет строгого режима за вырубку 64 сосен под Екатеринбургом

1 марта 2017, 09:45Добавить новость
Свердловская область,Березовский,лесорубы,суд,колония,штраф,ущерб,природа
В период с 22 августа по 2 сентября минувшего года на территории Березовского лесничества произошла незаконная вырубка 64 деревьев сосны, чем лесному фонду РФ причинен ущерб более чем на 900 тыс. руб. По данному факту возбудили уголовное дело, обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ было предъявлено трем «черным» лесорубам, которые, как установили правоохранители, провели данную незаконную вырубку.
 
Накануне Березовским судом всем троим был вынесен приговор, мужчины получили от 2 до 3 лет лишения свободы. Один из лесорубов отделался условным сроком. Также, как сообщает прокуратура, осужденных обязали возместить материальный ущерб в полном объеме.
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