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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники Уралвагонзавода посоревнуются за звание лучших в 62 профессиях в Нижнем Тагиле

1 марта 2017, 13:08Добавить новость
Нижний Тагил,УВЗ,труд,работа,соревнования,профессионализм,профессии
На УВЗ пройдет чемпионат среди специалистов на звание «Лучший по профессии». Цель мероприятия – поднятие престижа рабочих профессий и выявление лучших сотрудников предприятия. Работники 62 профессий смогут помериться силами и профессионализмом в 150 конкурсах, среди которых 109 цеховых чемпионатов. Мероприятия поднимут трудовой дух специалистов.
 
Не обошли вниманием и руководящий состав «Уралвагонзавода», для руководителей предусмотрена номинация «Стратегия и управление бизнесом».
 
Стоит отметить, что аналогичные соревнования проводились в прошлом году, тогда состоялось 98 цеховых чемпионатов, 19 общезаводских и 57 по профессиям. Как сообщают в пресс-службе УВЗ, такие соревнования являются инвестицией в будущее.
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Уралвагонзавод (УВЗ)
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