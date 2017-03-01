Сотрудники Уралвагонзавода посоревнуются за звание лучших в 62 профессиях в Нижнем Тагиле

На УВЗ пройдет чемпионат среди специалистов на звание «Лучший по профессии». Цель мероприятия – поднятие престижа рабочих профессий и выявление лучших сотрудников предприятия. Работники 62 профессий смогут помериться силами и профессионализмом в 150 конкурсах, среди которых 109 цеховых чемпионатов. Мероприятия поднимут трудовой дух специалистов.
Не обошли вниманием и руководящий состав «Уралвагонзавода», для руководителей предусмотрена номинация «Стратегия и управление бизнесом».
Стоит отметить, что аналогичные соревнования проводились в прошлом году, тогда состоялось 98 цеховых чемпионатов, 19 общезаводских и 57 по профессиям. Как сообщают в пресс-службе УВЗ, такие соревнования являются инвестицией в будущее.