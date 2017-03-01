Нет таких причин, по которым христианин мог бы отказаться от поста. Об этом есть важные церковные установления. Совсем другое дело – выбрать его меру и образ. В действительности, бывают случаи, когда по состоянию здоровья человек не может поститься полноценно и не может отказаться от тех или иных продуктов. Однако, мы уже выяснили, что пост – это не только воздержание от пищи. Такое воздержание очень важно, поскольку именно им мы получаем власть над собой. Мы как бы показываем, что наше призвание гораздо выше всего этого мира, что ради любви к Богу мы можем возвыситься и переступить даже свою собственную природу. Воздержание от пищи – это средство, упражнение, направленное на очищение тела и разума, но совершенно точно не цель. Поэтому, если кто-то не может поститься в полной мере, нужно выбирать тот способ, который подойдет. Этот способ можно обсудить со священником и благословиться у него. В любом случае, пост должен быть хоть маленьким, но подвигом, чтобы по окончании мы могли сказать, что он нас хоть немного поменял.

