Житель Ирбита незаконно прописал семью в доме-мемориале Героя СССР

Сообщается, что в 2014 году собственник данного здания подписал согласие администрации на разбор и перенос жилого дома в другое место. Но в 2016 году он не сумел отказать товарищу в просьбе. Он просил помочь с регистрацией по месту жительства женщины и двух её детей, пишет Накануне.ru.



Фактически мужчина «поселил» семью в несуществующем доме, причем он прекрасно это понимал. Семья, добавим, по факту проживает в Екатеринбурге. За махинации мужчине грозит до трех лет лишения свободы.