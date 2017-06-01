Администрация Екатеринбурга расторгла контракт по поиску экстремистов через интернет с блоггером Белоусом

Мэрия Екатеринбурга расторгла муниципальный контракт с блоггером Ильей Белоусом, касающийся выявления экстремистов через интернет.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга заключила соглашение с президентом «Фонда развития научных исследований третьего тысячелетия» Ильей Белоусом. Со своей стороны, блоггер должен был провести комплексный социологический анализ в сфере противодействия экстремизму в интернете.





Как сообщает интернет-газета ZNAK, мэрия еще не успела перечислить деньги в сумме 250 000 рублей, а также фонд Белоуса не приступил к выполнению условий контракта. Выяснить причины расторжения контракта не удалось ни у Белоуса, ни в администрации Екатеринбурга.