Будущие первоклассники из опекунских семей побывали на торжественном приёме от мэрии Нижнего Тагила

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. В сентябре 2017 года на порог школы впервые ступят 3600 юных школьников, 52 из которых – опекаемые.



На праздник пришли почти все: некоторые живут в сельской местности. Пришедшие ребята приняли участие в игровой программе и шоу «Юный химик». Благотворители тем временем раздавали подарки – наборы канцтоваров и глобусы.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила