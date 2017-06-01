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Новости Нижнего Тагила

Бывший инкассатор и его подельник получили условное наказание за инсценировку ограбления в Нижнем Тагиле

1 июня 2017, 08:15Добавить новость
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В Нижнем Тагиле экс-инкассатор накануне получил наказание за инсценировку ограбления и кражу крупной суммы денег.

Напомним, преступление было совершено в феврале 2017 года на улице Орджоникидзе. Мужчина забрал с одного из предприятий сумку с деньгами и покинул здание через запасной вход. Он перекинул добычу через забор, где стоял его подельник. Инкассатор инсценировал ограбление, вернулся к водителю и сообщил, что его ударили электрошокером и ограбили. В ходе допроса мужчина рассказал правду.

Суд приговорил инкассатора к 4,5 годам лишения свободы условно. Его подельник получил 3,5 года условно. Также молодые люди в наказание заплатят 100 и 50 тысяч рублей соответственно, передает УМВД Нижнего Тагила.

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