Новостройка с плесенью на стенах: жители дома на Старателе в Нижнем Тагиле требуют от застройщиков устранения недоделок (ФОТО, ВИДЕО)

плесень в квартирах,

недостаточное утепление швов,

слабая вентиляция,

ледяной пол с приходом морозов ниже 20 градусов.

Интервью с жильцом дома №33 на ул. Крымская – Владимиром Яковлевичем.

Фото пола квартиры на первом этаже, плесени, следов влаги около вентиляции, 10 мая, 2017 г.



Напомним, на личном приёме Сергей Носов говорил о необходимости самостоятельного устранения нарушений застройщиком. В случае отказа застройщика – об устранении его нарушений силами муниципалитета в течение лета текущего года и последующем выставлении счетов.



За комментариями о том, как разрешилась эта ситуация, журналисты TagilCity.ru обратились к администрации города. По информации заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству – Константина Захарова – все необходимые работы уже были проведены за счёт застройщика - ЗАО «Трест-88».

По всем обращениям граждан в Администрацию города относительно строительных недоделок приняты меры по их устранению. Это сделано в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 20.09.11 № 81 между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Администрации города и ЗАО «Трест-88».



Гарантийный срок, согласно муниципальному контракту, составляет 5 лет и заканчивается в июне 2017 года. Работы по устранению строительных недоделок на жилых домах № 31, 33 по ул. Крымская выполнены за счет собственных средств ЗАО «Трест-88»:



дополнительно утеплены наружные швы в 10 квартирах;

дополнительно утеплены полы первого этажа в подвале жилых домов;

утеплены оконные откосы и подоконники в 7 квартирах;

выполнен косметический ремонт в 26 квартирах;

дополнительно утеплено на чердаке перекрытие 3-го этажа в двух квартирах.

Акты выполненных работ подписаны собственниками квартир.

Разрушающаяся отмостка дома №33 на ул. Крымская, 10 мая, 2017 г.

Жильцы дома и лично Владимир Яковлевич с этим не согласны. Принятия мер по отношению к застройщику жильцы планируют требовать у надзорных органов.

Проведённые работы я считаю недостаточными. Недоделки по-прежнему не устранены, хотя гарантийный срок истекает. И в доме я такой не один. Будем подавать коллективное заявление в прокуратуру, -- рассказал журналистам TagilCity.ru жилец дома №33 по ул. Крымская – Владимир Яковлевич.



Получить оперативный комментарий о ситуации с домом №33 на ул. Крымская от представителей компании застройщика – «Треста-88» – журналистам TagilCity.ru не удалось.