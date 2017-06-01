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Новости Нижнего Тагила

Семья из 5 человек нуждается помощи: два дома сгорели в частном секторе Нижнего Тагила (ФОТО)

1 июня 2017, 12:10Добавить новость
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В частном секторе Нижнего Тагила произошёл пожар. Без крова осталась семья из 5 человек.

Пожар начался около часа ночи. Как сообщает отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу, огнём была охвачена территория в 166 квадратных метров. Уничтожено 2 частных дома с надворными постройками.

 

Проживавшая в сгоревшем доме семья осталась без жилья, документов, одежды и обуви. Семья нуждается в финансовой помощи, вещах, стройматериалах.

 

 

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Необходимые размеры одежды:

 

  • Илья, отец семейства: размер M-L, обувь - 42
  • Лилия, мама, 37 лет: размер одежды 44-46, обуви 36-37
  • Любовь, бабушка, 84 года: размер одежды 50, обуви 37-38
  • Аня, дочь, 19 лет: размер одежды 42-44, обуви 37-38
  • Саша, сын, 16 лет: размер M, обуви 39-40

 

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Уважаемые друзья! Нижний Тагил ! В нашей семье произошла большая беда. Сгорел дом. Просьба помочь, кто чем сможет. Будем благодарны за любую помощь. Можно стройматериалами, -- обратилась на своей странице в соцсетях  Анна.

 

Предложить помощь можно по телефону +7 (922)142-84-49.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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