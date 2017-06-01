Семья из 5 человек нуждается помощи: два дома сгорели в частном секторе Нижнего Тагила (ФОТО)

Пожар начался около часа ночи. Как сообщает отдел надзорной деятельности по Нижнему Тагилу, огнём была охвачена территория в 166 квадратных метров. Уничтожено 2 частных дома с надворными постройками.

Проживавшая в сгоревшем доме семья осталась без жилья, документов, одежды и обуви. Семья нуждается в финансовой помощи, вещах, стройматериалах.

Необходимые размеры одежды:

Илья, отец семейства: размер M-L, обувь - 42

Лилия, мама, 37 лет: размер одежды 44-46, обуви 36-37

Любовь, бабушка, 84 года: размер одежды 50, обуви 37-38

Аня, дочь, 19 лет: размер одежды 42-44, обуви 37-38

Саша, сын, 16 лет: размер M, обуви 39-40

Уважаемые друзья! Нижний Тагил ! В нашей семье произошла большая беда. Сгорел дом. Просьба помочь, кто чем сможет. Будем благодарны за любую помощь. Можно стройматериалами, -- обратилась на своей странице в соцсетях Анна.

Предложить помощь можно по телефону +7 (922)142-84-49.