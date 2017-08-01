6 623 заявки из регионов России было представлено на конкурсе президентских грантов для НКО

Конкурс президентских грантов стал более доступным для НКО из регионов благодаря нововведениям.

31 июля на заседании Координационного совета были подведены итоги первого в 2017 году конкурса президентских грантов.





Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ, заявил о том, что нововведения, внедренные в этом году, принесли свои первые плоды.



Количество заявок для НКО возросло по сравнению с 2016 годом в два раза. Большинство из них – 81,5% - получили наивысший оценочный балл.





Кириенко убежден:





Весь набор нововведений, которые мы с вами утверждали, - единый оператор, электронная форма подачи заявки, которая стала значительно более простой, открытая прозрачная система критериев оценки, возможность поддержки небольших проектов - все это, безусловно, дает свой результат.



Конкурсные заявки поступили из всех регионов России, кроме Магаданской области. Самыми востребованными темами стали: охрана здоровья, ЗОЖ, поддержка образования и науки, искусства и культуры, соцзащита и поддержка не защищенных слоев населения.





Общая сумма запрашиваемых грантов составила 31,27 млрд рублей, об этом сообщает ТАСС. Прием заявок на второй конкурс президентских грантов будет проходить с 16 августа по 29 сентября.