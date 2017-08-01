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Новости Нижнего Тагила

6 623 заявки из регионов России было представлено на конкурсе президентских грантов для НКО

1 августа 2017, 13:30Добавить новость
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Конкурс президентских грантов стал более доступным для НКО из регионов благодаря нововведениям.

31 июля на заседании Координационного совета были подведены итоги первого в 2017 году конкурса президентских грантов.

Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ, заявил о том, что нововведения, внедренные в этом году, принесли свои первые плоды.

Количество заявок для НКО возросло по сравнению с 2016 годом в два раза. Большинство из них – 81,5% - получили наивысший оценочный балл.

Кириенко убежден:

Весь набор нововведений, которые мы с вами утверждали, - единый оператор, электронная форма подачи заявки, которая стала значительно более простой, открытая прозрачная система критериев оценки, возможность поддержки небольших проектов - все это, безусловно, дает свой результат.


Конкурсные заявки поступили из всех регионов России, кроме Магаданской области. Самыми востребованными темами стали: охрана здоровья, ЗОЖ, поддержка образования и науки, искусства и культуры, соцзащита и поддержка не защищенных слоев населения.

Общая сумма запрашиваемых грантов составила 31,27 млрд рублей, об этом сообщает ТАСС. Прием заявок на второй конкурс президентских грантов будет проходить с 16 августа по 29 сентября.

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