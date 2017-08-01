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Новости Нижнего Тагила

Лучшие дворы, дома и подъезды были названы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 августа 2017, 06:00Добавить новость
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Итоги конкурса «Лучший двор, дом, подъезд» подвели в Нижнем Тагиле. Администрация города отобрала из 107 заявок тех участников, чьи дворы, дома и подъезды признали лучшими.

Из более чем 100 поданных заявок до финала дошли 6 многоэтажек в номинации «Лучший дом» и 9 придомовых территорий в номинации «Лучший двор». В номинации «Подъезд» осталось только 4 заявки.

Лучшими домами в 2017 году были признаны дом на улице Дружинина, 51 и дом на улице Максарева, 9. Эти дома заняли первое и второе места. Третье место в номинации «Лучший дом» было отдано дому на улице Зари, 54.


В номинации «Лучший двор» первое место занял двор на улице Зари, 11, на втором месте оказался двор на улице Пархоменко, 137, двор на улице Победы, 30 занял третье место.

Первое место в номинации «Лучший подъезд» занял пятый подъезд на улице Зари, 13.  Второе и третье место поделили между собой четвертый подъезд дома на улице Зари, 54 и первый подъезд дома на улице Выйской, 45.


Всем, кто помогал обустройству дворов, домов и подъездов мэрия Нижнего Тагила вручит памятные почетные таблички, премии и подарки, передаёт Тагильский рабочий.

 

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Фото: Улица Дружинина 51. Тагильский рабочий

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