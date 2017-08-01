| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Отказ в оказании услуг инвалидам будет наказываться в России штрафом до 500 000 рублей

1 августа 2017, 14:00Добавить новость
дети,пенсионеры,Роспотребнадзор,Россия,штраф,инвалиды,дети-инвалиды,услуги,продавцы,юрлицо,минтруд

Для российских продавцов вводятся денежные санкции за отказ в предоставлении услуг социально зависимым слоям населения. 

Минтруд РФ введет крупные штрафы для тех продавцов, которые отказали инвалидам, пенсионерам или детям в приобретении товара или услуги.

Также в ведомстве сообщают, что будет введено дополнительное наказание за обман данных социальных категорий граждан.

Сумма такого штрафа для юридических лиц составит от 100 до 500 тысяч рублей, об этом сообщает газета «Известия».

Поправки в закон «О защите прав потребителей» уже подготовлены. Сейчас идет их согласование с Минюстом, Минфином, Роспотребнадзором и Минэкономразвития. Данная мера направлена на защиту прав инвалидов.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Продавцы не смогут требовать у россиян паспортные данные при покупке товаров или услуг: это будет запрещено законом
10 июля, 12:15
0 0
«Особые» дети из Нижнего Тагила совершили очередной поход в «Кинозал» городской библиотеки (ФОТО)
23 июля, 10:15
5 0
Пропавшая пожилая тагильчанка была найдена утром в Дзержинском районе
29 июля, 11:00
4 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 137
Подписаться на новости