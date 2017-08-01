Отказ в оказании услуг инвалидам будет наказываться в России штрафом до 500 000 рублей

Для российских продавцов вводятся денежные санкции за отказ в предоставлении услуг социально зависимым слоям населения.

Минтруд РФ введет крупные штрафы для тех продавцов, которые отказали инвалидам, пенсионерам или детям в приобретении товара или услуги.





Также в ведомстве сообщают, что будет введено дополнительное наказание за обман данных социальных категорий граждан.



Сумма такого штрафа для юридических лиц составит от 100 до 500 тысяч рублей, об этом сообщает газета «Известия».





Поправки в закон «О защите прав потребителей» уже подготовлены. Сейчас идет их согласование с Минюстом, Минфином, Роспотребнадзором и Минэкономразвития. Данная мера направлена на защиту прав инвалидов.