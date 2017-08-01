Питьевая вода обойдется тагильчанам с Новой Кушвы в 20 000 рублей (ФОТО)

Жителям частного сектора в Нижнем Тагиле предложили оплатить ремонт водопровода, ведущий от колодца к домам, самостоятельно. Стоимость работ обойдется в 20 000 рублей с каждого дома. Бесхозная аварийная труба из года в год ремонтируется за счет собственных средств жителей Новой Кушвы.

Труба, которая была проведена в частном секторе более 40 лет назад, некогда принадлежала ЕВРАЗ НТМК. Позднее 25 домов по четной стороне улицы Степная были переданы в муниципалитет, жильцы оплачивали социальный найм жилья. Постепенно часть домов была приватизирована проживающими, отдельные дома по прежнему муниципальные. Водоотведение, по которому поступает питьевая вода жильцам, осталось бесхозным.

24 июля водопровод прорвало, жители обратились в аварийную службу ООО «Водоканал-НТ». Рабочие раскопали часть участка, диагностировали причину аварии, но ничего не починили.

Водоканал не отвечает за этот водопровод и не обслуживает эту трубу. После того, как ее списали с баланса НТМК, она ничья. НТМК раньше ремонтировали, но отказались от нас. Никто за нее не отвечает. Водоканал приезжают, если только авария, и то с упреками. А утечка происходит каждое лето, так как труба эта была проложена 40 лет назад, профилактического ремонта не делалось, -- поделилась наболевшим жительница Новой Кушвы.

Выход у жителей все-таки есть: трубу можно заменить, поставить новую, из прочного современного материала, с гарантией бесперебойной работы несколько лет. Но сделать это возможно только за собственные средства самих жителей Новой Кушвы.

Этот ремонт обошелся в 1 000 рублей с каждого дома, оплатили Водоканалу. Просто за то, что раскопали. А домов, запитанных к подаче воды из этой трубы – 25. Замену может произвести сторонняя организация, которую нам самим нанимать придется. С 24 июля без воды сидим, -- рассказал житель улицы Степная.

ООО «Водоканал-НТ» предложили свои услуги по замене водоснабжения. Жителям района это обойдется в 20 000 рублей с каждого дома. Для жителей улицы, где в основном проживают пенсионеры, сумма непосильная.

Рядом проходит еще одна труба, к которой запитаны дома неподалеку. Она числится за Водоканалом. Ее обслуживают, ремонтируют. А рядом наша - бесхозная. Она никому не нужна. И каждое лето мы скидываемся деньгами, чтобы не остаться без воды, -- пожаловалась жительница Новой Кушвы.

Силами местного населения было написано письмо в администрацию города. Жители хотят выяснить, какое ведомство отвечает за водопровод и как им быть дальше. Теперь тагильчане ждут ответ и надеются на помощь.

В администрации города пояснили, что, в любом случае, муниципальное водоотведение обслуживает ООО «Водоканал-НТ».

Жителям нужно написать обращение в администрацию. Им ответят, чей это водопровод, кто за него отвечает. А дальше - помогут решить вопрос. Если труба муниципальная, то ООО «Водоканал-НТ» делает ремонт, -- пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе Администрации города.

Юрист ООО «Водоканал-НТ» объяснила журналисту редакции TagilCity.ru, что трубы, принадлежащие муниципалитету, ООО обслуживает в том случае, если между городом и организацией заключен договор аренды.

Те муниципальные водопроводы, которые у нас в аренде, мы обслуживаем. Но есть и никому не принадлежащие муниципальные трубы. По конкретному участку в городе, к кому он относится и кем обслуживается, можем ответить письменно, -- ответили в ООО «Водоканал-НТ».

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