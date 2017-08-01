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Новости Нижнего Тагила

222 рубля составила прибавка к пенсии для работающих российских пенсионеров

1 августа 2017, 18:00Добавить новость
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С 1 августа работающие пенсионеры на Среднем Урале получат прибавку к выплатам.

Официально трудоустроенные жители Свердловской области, имевшие в 2016 году зарплату не менее 19 900 рублей, будут получать прибавку к пенсии, которая будет складывается из стоимости пенсионных баллов и страховых взносов.

Пенсионный фонд России уже произвел необходимые расчеты. Максимальную надбавку в размере 222 рубля начнут выплачивать с 1 августа. Эксперты критикуют балльную систему начисления пенсий и называют такую надбавку «издевательской», сообщает «Газета.ru»

 

 

 
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