222 рубля составила прибавка к пенсии для работающих российских пенсионеров

Официально трудоустроенные жители Свердловской области, имевшие в 2016 году зарплату не менее 19 900 рублей, будут получать прибавку к пенсии, которая будет складывается из стоимости пенсионных баллов и страховых взносов.





Пенсионный фонд России уже произвел необходимые расчеты. Максимальную надбавку в размере 222 рубля начнут выплачивать с 1 августа. Эксперты критикуют балльную систему начисления пенсий и называют такую надбавку «издевательской», сообщает «Газета.ru».