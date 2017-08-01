Ремонт улицы Космонавтов в Нижнем Тагиле находится на ежедневном контроле Сергея Носова (ФОТО)

Отчеты на ежедневной основе о ходе ремонтных работ будут предоставляться мэру Нижнего Тагила службой заказчика и подрядчиками. Чтобы масштабный ремонт ул. Космонавтов завершился к октябрю, Сергей Носов намерен контролировать ход обновления ул. Космонавтов.

Такое решение было принято во время объезда ремонтных участков мэром.





31 июля Сергей Носов проинспектировал ход ремонтных работ на участке ул. Космонавтов от перекрестка с ул. Красноармейской до пересечения с ул. Пархоменко.



Ремонт ведет подрядчик ООО «Уралстроймонтаж». По итогам выезда у Главы города возник ряд вопросов к подрядчику и службе заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила.

Так дальше не пойдет. Почему отставание от графика? Решение по газопроводам принято неделю назад. Кому еще нужны какие-то решения? Почему отставание по воде, по теплу? Переходим на другой режим работы: ежесуточно предоставляете мне отчеты, -- обратился к подрядчику Сергей Носов.

Общественники движения «Тагил без ям», принимавшие участие в объезде, отметили, что медленное продвижение работ происходит из-за отсутствия четко согласованного графика.





Подрядчик отстает от запланированных сроков на две недели. Нет четкого графика, с разбивкой по видам работ: по замене сетей, по обустройству основания, по другим этапам работ, -- пояснил лидер общественного движения «Тагил без ям».

На протяжении участка от ул. Красноармейской до моста снято дорожное полотно, лежат новые трубы, но старые еще не вывезены. Снята часть трамвайных путей. Ближе к перекрестку с ул. Пархоменко разрыты ямы, старое трамвайное полотно не убрано.





На дороге, где снято покрытие и открыты канализационные люки, нет знаков для пешеходов. Люди передвигаются по стройке вдоль ул. Космонавтов, чтобы не совершать долгий обход строящегося участка. Дети едут на велосипедах по бездорожью, желая сократить время на объезд.





Здесь нарушение правил безопасности при проведении дорожных работ. Нет ни знаков, ни ограждения. Может случиться трагедия, и за нее кому-то придется отвечать, -- рассказал Никита Чапурин.







