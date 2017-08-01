Житель Верхней Салды нашел потерявшуюся девочку и получил благодарность от полиции

Для поиска пропавшей малышки был привлечён личный состав МО МВД России «Верхнесалдинский», в социальных сетях разместили объявления, в общественных местах расклеили листовки. Ребенка периодически видели на разных улицах города, но полиции никак не удавалось найти её. Поискам неожиданно помог местный житель.



Молодой человек увидел на улице маленькую девочку, которая, несмотря на ночную прохладу, была одета в футболку и находилась на улице одна. Она рассказала, что потерялась и назвала домашний адрес. Молодой человек надел на нее свою куртку и отвёл по названному адресу. По пути они встретили пеший наряд ППС, который сопроводил девочку до дома.



Как передаёт ГУ МВД России по Свердловской области, всего малышка провела на улице около 3 часов. За это время только один человек обратил внимание на легко одетого ребенка, ходившего по городу без сопровождения взрослых. Поиски усложнил тот факт, что родители постоянно пугали девочку полицейскими, которые арестуют её за непослушание. По этой причине, поняв, что потерялась, она боялась подойти к сотрудникам полиции и сознательно пряталась от них.



Молодому жителю Верхней Салды, который помог найти беглянку, руководство межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдинский» объявило благодарность.