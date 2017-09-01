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Новости Нижнего Тагила

15,7 млн рублей присвоила экс-главный бухгалтер БТИ в Нижнем Тагиле

1 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне состоялось судебное заседание над экс-главным бухгалтером БТИ Анастасией Кононовой. Женщина обвинялась в присвоении 15,7 млн рублей и получила реальный тюремный срок.

Выяснилось, что с июня 2011 по октябрь 2015 года сотрудница, работая в БТИ на ответственной должности, вносила в реестры на зачисление зарплаты несуществующие сведения, изготавливала платежные поручения и отправляла их в банки для получения денег на свои счета. Сообщается, что эти деньги предназначались для сотрудников БТИ как НДФЛ и другие обязательные платежи.

Деньги Кононова снимала и использовала по своему усмотрению.

Ближайшие четыре года Анастасия Кононова проведёт в колонии общего режима, по решению суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

 
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