15,7 млн рублей присвоила экс-главный бухгалтер БТИ в Нижнем Тагиле

Выяснилось, что с июня 2011 по октябрь 2015 года сотрудница, работая в БТИ на ответственной должности, вносила в реестры на зачисление зарплаты несуществующие сведения, изготавливала платежные поручения и отправляла их в банки для получения денег на свои счета. Сообщается, что эти деньги предназначались для сотрудников БТИ как НДФЛ и другие обязательные платежи.



Деньги Кононова снимала и использовала по своему усмотрению.



Ближайшие четыре года Анастасия Кононова проведёт в колонии общего режима, по решению суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.