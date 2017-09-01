190 нарушений выявлены в школах Свердловской области в ходе прокурорской проверки

готовность

Прокуратура Свердловской области осуществила проверку образовательных учреждений. Школы проверялись на готовность к новому учебного году и соответствие требованиям законодательства по охране жизни и здоровья учащихся.



В результате проверки следователи выявили 190 нарушений. По ним прокуроры вынесли 64 представления, направили 26 исковых заявлений в суд, опротестовали 15 незаконных актов и возбудили 18 административных дел. Также 25 руководителей образовательных учреждений области получили предостережения.



Как передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области, информация обо всех выявленных нарушениях отправлена руководству региона. По информации прокуроров, большая часть выявленных нарушений к 1 сентября была устранена.